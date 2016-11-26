В Житомире почтили память жертв голодоморов
Киев • УНН
ЖИТОМИР-КИЕВ. 26 ноября. УНН. Память жертв голодоморов почтили в Житомире, сообщает пресс-служба Житомирской ОГА, передает корреспондент УНН.
У памятного знака "Тоскующий ангел" собрались около сотни житомирян.
"Под нынешним лозунгом "Голодомор не сломал" участники митинга-реквиема в знак скорби и памяти о миллионах загубленных жизней украинцев в 16:00 присоединились к общенациональной минуте памяти. Во время мероприятия состоялась поминальная панихида, возложение колосьев, цветов и свечей к памятному знаку "Тоскующий Ангел".
Государственные флаги по городу и области приспущены, а развлекательные мероприятия в Житомирской области ограничены. Траурные мероприятия прошли во всех городах районных центрах области на центральных площадях или у памятных знаков Голодомора", - сообщили в ОГА.
Напомним, в областном центре Закарпатья зажгли тысячи свечей ко Дню памяти жертв голодоморов.