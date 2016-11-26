В Житомире почтили память жертв голодоморов

У памятного знака "Тоскующий ангел" собрались около сотни житомирян.

"Под нынешним лозунгом "Голодомор не сломал" участники митинга-реквиема в знак скорби и памяти о миллионах загубленных жизней украинцев в 16:00 присоединились к общенациональной минуте памяти. Во время мероприятия состоялась поминальная панихида, возложение колосьев, цветов и свечей к памятному знаку "Тоскующий Ангел".

Государственные флаги по городу и области приспущены, а развлекательные мероприятия в Житомирской области ограничены. Траурные мероприятия прошли во всех городах районных центрах области на центральных площадях или у памятных знаков Голодомора", - сообщили в ОГА.

Напомним, в областном центре Закарпатья зажгли тысячи свечей ко Дню памяти жертв голодоморов.