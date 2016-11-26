У Житомирі вшанували пам’ять жертв голодоморів

Біля пам’ятного знаку “Сумуючий янгол” зібрались близько сотні житомирян.

“Під цьогорічним гаслом „Голодомор не зламав“ учасники мітингу-реквієма на знак скорботи і пам’яті про мільйони загублених життів українців о 16:00 долучились до загальнонаціональної хвилини пам’яті. Під час заходу відбулася поминальна панахида, покладання колосків, квітів та лампадок до пам’ятного знака „Сумуючий Янгол“.

Державні прапори по місту та області приспущені, а розважальні заходи на Житомирщині обмежено. Жалобні заходи пройшли у всіх містах районних центрах області на центральних площах чи біля пам’ятних знаків Голодомору”, — повідомили в ОДА.

Нагадаємо, в обласному центрі Закарпаття запалили тисячі свічок до Дня пам′яті жертв голодоморів.