В Запорожском апелляционном суде оставили приговор бердянскому "народному мэру" без изменений
Киев • УНН
ЗАПОРОЖЬЕ-КИЕВ. 9 ноября. УНН. В Запорожском апелляционном суде завершилось заседание, на котором рассматривали ходатайство самопровозглашенного "народного мэра" Бердянская Виктора Колоянова по смягчению приговора, передает корреспондент УНН.
Суд наконец заслушал свидетеля и оставил приговор Бердянского горрайонного суда без изменений. То есть, В.Колоянов так и остается осужденным за госизмену и создание террористической группировки в виде лишения свободы сроком на 12 лет.
Как ранее сообщал УНН, заседание суда было прервано, в результате плохого самочувствия осужденного.