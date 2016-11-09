В Запорожском апелляционном суде оставили приговор бердянскому "народному мэру" без изменений

Суд наконец заслушал свидетеля и оставил приговор Бердянского горрайонного суда без изменений. То есть, В.Колоянов так и остается осужденным за госизмену и создание террористической группировки в виде лишения свободы сроком на 12 лет.

Как ранее сообщал УНН, заседание суда было прервано, в результате плохого самочувствия осужденного.