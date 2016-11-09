У Запорізькому апеляційному суді залишили вирок бердянському "народному меру" без змін
Київ • УНН
ЗАПОРІЖЖЯ-КИЇВ. 9 листопада. УНН. У Запорізькому апеляційному суді завершилось засідання, на якому розглядали клопотання самопроголошеного “народного мера” Бердянська Віктора Колоянова щодо пом’якшення вироку, передає кореспондент УНН.
Суд нарешті заслухав свідка та залишив вирок Бердянського міськрайонного суду без змін. Тобто, В.Колоянов так і залишається засудженим за держзраду та створення терористичного угруповання у вигляді позбавлення волі строком на 12 років.
Як раніше повідомляв УНН, засідання суду було перервано, внаслідок поганого самопочуття засудженного.