В Запорожье обнаружили тонну опасных арбузов и дынь
Киев • УНН
КИЕВ. 10 августа. УНН. В Запорожье не допустили в продажу арбузы, в которых содержание нитратов был почти в 4 раза выше допустимой нормы, передает УНН со ссылкой на пресс-службуГоспродпотребслужбы.
Как сообщили в пресс-службе, на агропродовольственных рынках города Запорожье специалистами государственных лабораторий ветеринарно-санитарной экспертизы Госпродпотребслужбы в Запорожской области исследовано 656 проб бахчевых культур.
"По результатам исследований выявлено 20 случаев превышения допустимого уровня содержания нитратов. Опасная продукция в количестве более 1 т. денатурированная и не допущена к реализации", - говорится в сообщении.
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При исследовании бахчевых культур на содержание нитратов, минимальный показатель составлял 3,8мг/кг, максимальный - 352,5мг/кг, что почти в 4 раза выше допустимой нормы. Норма содержания нитратов в арбузах составляет 60 мг/кг, дынях - 90 мг/кг, сообщили в Госпродпотребслужбе.
Украинцев также призвали при покупке бахчевых на рынках, требовать экспертное заключение лаборатории, а "если покупаете в магазине - сопутствующие документы, подтверждающие безопасность этой продукции".
"Ни в коем случае не покупайте арбузы и дыни на стихийных рынках", - добавили в Госпродпотребслужбе.