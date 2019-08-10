У Запоріжжі виявили тонну небезпечних кавунів та динь
Київ • УНН
КИЇВ. 10 серпня. УНН. У Запоріжжі не допустили в обіг кавуни, в яких вміст нітратів був майже в 4 рази вище допустимої норми, передає УНН із посиланням на пресслужбу Держпродспоживслужби.
Як повідомили у пресслужбі, на агропродовольчих ринках міста Запоріжжя спеціалістами державних лабораторій ветеринарно-санітарної експертизи Держпродспоживслужби в Запорізькій області досліджено 656 проб баштанних культур.
"За результатами досліджень виявлено 20 випадків перевищення допустимого рівня вмісту нітратів. Небезпечна продукція у кількості понад 1 т. денатурована та не допущена до реалізації", - йдеться у повідомленні.
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При дослідженні баштанних культур на вміст нітратів, мінімальний показник становив 3,8мг/кг, максимальний – 352,5мг/кг, що майже в 4 рази вище допустимої норми. Норма вмісту нітратів у кавунах складає 60 мг/кг, динях – 90 мг/кг, повідомили у Держпродспоживслужбі.
Українців також закликали при купівлі баштанних на ринках, вимагати експертний висновок лабораторії, а "якщо купуєте в крамниці - супутні документи, які підтверджують безпечність цієї продукції".
"У жодному разі не купуйте кавуни та дині на стихійних ринках", - додали у Держпродспоживслужби.