В Запорожье вынесли приговор грабителю, который грабил аптеки ради выплаты кредитов
Киев • УНН
ЗАПОРОЖЬЕ-КИЕВ. 29 декабря. УНН. Орджоникидзевский суд Запорожья вынес приговор в виде трех лет условно гражданину, который совершил более 10 ограблений аптек и магазинов города. При ограблении мужчина угрожал незаряженным пневматическим пистолетом. Об этом корреспонденту УНН стало известно из реестра судебных решений.
Как выяснилось, мужчина имеет на иждивении малолетнего ребенка и женщину, которая находится в отпуске по уходу за ребенком. Обвиняемый полностью признал свою вину и выплатил нанесенный потерпевшим ущерб.
В суде он признался, что имел задолженность по кредитам и неоднократные угрозы со стороны коллекторских фирм. Поэтому практически все награбленное он направлял на погашение задолженности.
Учитывая все обстоятельства и положительную характеристику обвиняемого (ранее не судимый, женат, имеет сына, постоянное место жительства и характеристики по месту жительства, а также с предыдущих мест работы), а также то, что потерпевшие не настаивают на назначении ему строгого наказания и не имеют к нему материальных или моральных претензий, суд вынес приговор в виде трех лет лишения свободы условно.