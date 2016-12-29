У Запоріжжі винесли вирок грабіжнику, який грабував аптеки заради виплати кредитів
Київ • УНН
ЗАПОРІЖЖЯ-КИЇВ. 29 грудня. УНН. Орджонікідзевський суд Запоріжжя виніс вирок у вигляді трьох років умовно громадянину, який скоїв понад 10 пограбувань аптек та магазинів міста. При пограбуванні чоловік погрожував не зарядженим пневматичним пістолетом. Про це кореспонденту УНН стало відомо з реєстру судових рішень.
Як з'ясувалось, чоловік має на утриманні малолітню дитину та жінку, яка знаходиться у відпусці по нагляду за дитиною. Обвинувачений повністю визнав свою провину та виплатив нанесений потерпілим збиток.
У суді він зізнався, що мав заборгованість по кредитам та неодноразові погрози з боку колекторських фірм. Тому практично все награбоване він направляв на погашення заборгованості.
Враховуючи все доведене та позитивну характеристику обвинуваченого (раніше не засуджений, одружений, має сина, постійне місце проживання та характеристики за місцем проживання а також попередніх місць роботи), а також те, що потерпілі не наполягають на призначенні йому суворого покарання та не мають до нього матеріальних або моральних претензій, суд виніс вирок у вигляді трьох років позбавлення волі умовно.