В законопроекте о реинтеграции датой начала оккупации определено 20 февраля 2014 года

"Дата начала оккупации 20 февраля 2014 года. Она упомянута как дата, указанная в законе о Крыме. Сознательно мы ее не дублировали, так как украинские иски в международные судебные инстанции по компенсации убытков представлены со ссылкой на дату и на этот закон, чтобы нам не было необходимости вносить какие-то уточнения. Мы решили сделать отсылочную норму на закон о Крыме", - сказал нардеп.

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Ранее нардеп Ирина Фриз предположила, что законопроект о реинтеграции будет в зале ВР не раньше декабря.

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Как сообщал УНН, в ВР еще собираются голоса за закон о реинтеграции Донбасса.