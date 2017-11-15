В законопроекте о реинтеграции датой начала оккупации определено 20 февраля 2014 года
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. В проекте закона о реинтеграции Донбасса датой начала оккупации определено 20 февраля 2014 года. Об этом сказал журналистам народный депутат Украины от БПП Иван Винник, передает УНН.
"Дата начала оккупации 20 февраля 2014 года. Она упомянута как дата, указанная в законе о Крыме. Сознательно мы ее не дублировали, так как украинские иски в международные судебные инстанции по компенсации убытков представлены со ссылкой на дату и на этот закон, чтобы нам не было необходимости вносить какие-то уточнения. Мы решили сделать отсылочную норму на закон о Крыме", - сказал нардеп.
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Ранее нардеп Ирина Фриз предположила, что законопроект о реинтеграции будет в зале ВР не раньше декабря.
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Как сообщал УНН, в ВР еще собираются голоса за закон о реинтеграции Донбасса.