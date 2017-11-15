У законопроекті про реінтеграцію датою початку окупації визначено 20 лютого 2014 року

"Дата початку окупації 20 лютого 2014 року. Вона згадана як дата, вказана в законі про Крим. Свідомо ми її не дублювали, тому що українські позови в міжнародні судові інстанції по компенсації збитків подані з посиланням на дату та на цей закон, щоб нам не було потреби вносити якісь уточнення. Ми вирішили зробити відсилочну норму на закон про Крим", - сказав нардеп.

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Раніше нардеп Ірина Фріз припустила, що законопроект про реінтеграцію буде в залі ВР не раніше грудня.

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Як повідомляв УНН, у ВР ще збираються голоси за закон про реінтеграцію Донбасу.