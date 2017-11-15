У законопроекті про реінтеграцію датою початку окупації визначено 20 лютого 2014 року
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. У проекті закону про реінтеграцію Донбасу датою початку окупації визначено 20 лютого 2014 року. Про це сьогодні сказав журналістам народний депутат України від БПП Іван Вінник, передає УНН.
"Дата початку окупації 20 лютого 2014 року. Вона згадана як дата, вказана в законі про Крим. Свідомо ми її не дублювали, тому що українські позови в міжнародні судові інстанції по компенсації збитків подані з посиланням на дату та на цей закон, щоб нам не було потреби вносити якісь уточнення. Ми вирішили зробити відсилочну норму на закон про Крим", - сказав нардеп.
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Раніше нардеп Ірина Фріз припустила, що законопроект про реінтеграцію буде в залі ВР не раніше грудня.
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Як повідомляв УНН, у ВР ще збираються голоси за закон про реінтеграцію Донбасу.