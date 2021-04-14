В тюрьме умер "американский Мавроди" Берни Мэдофф. Он был приговорен к 150 годам за финансовые махинации
Киев • УНН
КИЕВ. 14 апреля. УНН. В федеральной тюрьме в Северной Каролине умер финансист Берни Мэдофф, приговоренный к 150 годам заключения за организацию финансовой пирамиды. Об этом сообщает BBC News, передает УНН.
Детали
Берни Мэдофф умер утром 14 апреля в возрасте 82 года. Федеральное бюро тюрем США подтвердило эту информацию.
Как сообщает издание, финансист умер своей смертью. В феврале 2020 года Мэдофф просил суд досрочно освободить его из тюрьмы. У него обнаружили хроническую почечную недостаточность. Мэдофф утверждал, что ему осталось жить полтора года. Но его запрос отклонили.
Предпосылки
В 1960 году Берни Мэдофф основал один из крупнейших инвестиционных фондов США Madoff Investment Securities, который успешно проработал 40 лет.
В компании отмечали, что управляют активами на 65 млрд долларов. Но Мэдофф рассказал своим сыновьям, что его компания была "большой аферой". Фирма не осуществляла никаких сделок, а все деньги шли на счет финансиста. Его сыновья сообщили об этом правоохранительным органам.
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Берни Мэдоффа задержали 11 декабря 2008 года в его пентхаусе в Нью-Йорке. В марте 2009 года он признал себя виновным в мошенничестве с ценными бумагами. Перед судебным процессом он ходил в бронежилете.
Аферу Берни Мэдоффа признали крупнейшей в истории. В результате его финансовых махинаций пострадало до 3 миллионов человек, а финансовые потери составили около 17,5 млрд долларов. Среди пострадавших инвесторов, в частности, были режиссер Стивен Спилберг, актер Кевин Бэкон, лауреат Нобелевской премии мира Эли Визель.