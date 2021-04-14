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У в’язниці помер “американський Мавроді” Берні Медофф. Його було засуджено до 150 років за фінансові махінації

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 квітня. УНН. У федеральній в'язниці в Північній Кароліні помер фінансист Берні Медофф, засуджений до 150 років ув'язнення за організацію фінансової піраміди. Про це повідомляє BBC News, передає УНН.

Деталі

Берні Медофф помер вранці, 14 квітня у віці 82 роки. Федеральне бюро в'язниць США підтвердило цю інформацію.

Як повідомляє видання, фінансист помер своєю смертю. У лютому 2020-го року Медофф просив суд достроково звільнити його з в'язниці. У нього виявили хронічну ниркову недостатність. Медофф стверджував, що йому залишилося жити півтора року. Але його запит відхилили.

Передумови

У 1960 році Берні Медофф заснував один з найбільших інвестиційних фондів США Madoff Investment Securities, який успішно пропрацював 40 років.

У компанії зазначали, що управляють активами на 65 млрд доларів. Але Медофф розповів своїм синам, що його компанія була “великою аферою”. Фірма не здійснювала ніяких угод, а всі гроші йшли на рахунок фінансиста. Його сини повідомили про це правоохоронним органам.

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Берні Медоффа затримали 11 грудня 2008 року в його пентхаусі в Нью-Йорку. У березні 2009 року він визнав себе винним в шахрайстві з цінними паперами. Перед судовим процесом він ходив у бронежилеті.

Аферу Берні Медоффа визнали найбільшою в історії. Внаслідок його фінансових махінацій постраждало до 3 мільйонів осіб, а фінансові втрати становили близько 17,5 млрд доларів. Серед постраждалих інвесторів, зокрема, були режисер Стівен Спілберг, актор Кевін Бекон, лауреат Нобелівської премії миру Елі Візель.

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