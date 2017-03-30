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В ВСУ назвали распространенные проблемы применения Конвенции по правам человека в Украине

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КИЕВ. 30 марта. УНН. Недостатки мотивации судебного решения является одной из часто повторяющихся проблем, которые Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обнаруживает, рассматривая заявления против Украины. При этом, причина таких недостатков заключается в сфере ответственности суда. Об этом рассказал председатель Верховного суда Украины Ярослав Романюк на международной конференции "Право на свободу и личную неприкосновенность в Украине: переход к верховенству права", передает УНН со ссылкой на доклад председателя ВСУ.

По его словам, по результатам рассмотрения заявлений о нарушении статьи 5 Конвенции, ЕСПЧ пришел к выводу, что перед применением содержания лица под стражей (тяжелого мероприятия вмешательства в право на свободу) национальный суд обязательно должен рассмотреть возможность применения менее строгих мер, включая залог, если он предусмотрен национальным законом.

"Действующий Уголовный процессуальный закон Украины определяет залог одним из видов мер. К тому же, по общему правилу части третьей статьи 183 УПК, следственный судья, суд, вынося решение о применении меры пресечения в виде содержания под стражей, обязан определить размер залога, достаточного для обеспечения выполнения подозреваемым, обвиняемым обязанностей, предусмотренных настоящим кодексом.

На сегодня залог в Украине возможна исключительно в денежной форме и в денежной единице Украины, а ее конкретный размер определяет следственный судья или суд, как правило, в пределах, определенных частью пятой статьи 182 УПК. При этом с учетом положений части четвертой статьи 182 УПК размер залога, с одной стороны, должен достаточно гарантировать выполнение подозреваемым, обвиняемым возложенных на него обязанностей, то есть быть существенным и значимым для лица, а с другой - не может быть заведомо непомерным для него.

Как по мне, найти разумный баланс между этими двумя категориями весьма непросто. В то же время это усугубляется еще и тем, что залог может быть внесен исключительно в денежной форме. Признаем: у подавляющего большинства украинцев нет значительных средств, хотя многие являются владельцами движимого и недвижимого имущества.

Учитывая указанное, было бы целесообразно рассмотреть вопрос о расширении перечня объектов, которые могут признаваться залогом в понимании меры пресечения, в том числе и альтернативного содержанию под стражей", - подчеркнул Я.Романюк.

Напомним, ранее эксперты заявили, что в Украине институт залога нивелирован - прокуроры ходатайствуют, а судьи согласовывают суммы, которые являются непомерными для подозреваемых.

В частности, речь идет о сумме залога для экс-главы банка "Михайловский" в размере 160 млн грн, который выбрала судья Днепровского суда Киева Н.Ластивка. По словам жены И.Дорошенко, продажа всего их имущества едва покроет 2% от такого залога. Заметим, что сейчас Дисциплинарная комиссия рассматривает освобождение Н.Ластивки за принятие необоснованного решения.

Как ранее сообщали СМИ, И.Дорошенко могут освободить из-под стражи благодаря решению ЕСПЧ "Луценко против Украины".

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