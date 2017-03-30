У ВСУ назвали розповсюджені проблеми застосування Конвенції з прав людини в Україні

КИЇВ. 30 березня. УНН. Недоліки мотивування судового рішення є однією із часто повторюваних проблем, які Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) виявляє, розглядаючи заяви проти України. При цьому, причина таких недоліків полягає у сфері відповідальності суду. Про це розповів голова Верховного суду України Ярослав Романюк на міжнародній конференції “Право на свободу та особисту недоторканність в Україні: перехід до верховенства права”, передає УНН з посиланням на доповідь голови ВСУ.