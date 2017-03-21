В ВР еще нет договоренностей относительно изменения состава ЦИК - нардеп
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. Верховная Рада Украины еще не достигла договоренностей об изменении состава Центральной избирательной комиссии. Об этом журналистам в кулуарах парламента заявил народный депутат Антон Геращенко, передает корреспондент УНН.
"Если будет путем переговоров достигнута договоренность между руководством фракций в числе которое будет больше половины ВР тогда да", - сказал А.Геращенко, отвечая на вопрос, будет ли вопрос изменения состава ЦИК завтра в повестке дня парламента.
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Пока, по его словам, такая договоренность не достигнута.
"(По состоянию - ред .) на вчера на вечер такой договоренности еще не было", - сказал А.Геращенко.