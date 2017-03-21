У ВР ще немає домовленостей щодо зміни складу ЦВК – нардеп
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Верховна Рада України ще не досягла домовленостей щодо зміни складу Центральної виборчої комісії. Про це журналістам у кулуарах парламенту заявив народний депутат Антон Геращенко, передає кореспондент УНН.
"Якщо буде шляхом переговорів досягнута домовленість між керівництвом фракцій в числі яке буде більше половини ВР тоді так", - сказав А.Геращенко, відповідаючи на запитання чи буде питання зміни складу ЦВК завтра у порядку денному парламенту.
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Поки що, за його словами, така домовленість не досягнута.
"(Станом – ред..) на вчора на вечір такої домовленості ще не було", - сказав А.Геращенко.