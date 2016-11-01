В ВР планируют 95% ренты за добычу нефти и газа зачислять в бюджет

Законопроектом предлагается определить, что в доходы общего фонда Государственного бюджета Украины зачисляются 95 процентов рентной платы за пользование недрами для добычи нефти, природного газа и газового конденсата.

Кроме этого предполагается, что 2% от указанной суммы поступает в сельские, поселковые и городские бюджеты, 1,5% в областные бюджеты и 1,5% в соответствующие районные бюджеты.