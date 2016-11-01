У ВР планують 95% ренти за видобуток нафти та газу зараховувати до бюджету
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Верховна Рада має намір змінити розподіл рентної плати за користування надрами для видобування нафти, природного газу та газового конденсату. Парламентарі у першому читанні ухвалили відповідний законопроект, передає кореспондент УНН.
Законопроектом пропонується визначити, що до доходів загального фонду Державного бюджету України зараховуються 95 відсотків рентної плати за користування надрами для видобування нафти, природного газу та газового конденсату.
Крім цього передбачається, що 2% від вказаної суми надходить до сільських, селищних та міських бюджетів, 1,5% до обласних бюджетів та 1,5% до відповідних районних бюджетів.