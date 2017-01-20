В Вашингтоне началась официальная часть инаугурационной церемонии Д.Трампа
Киев • УНН
КИЕВ. 20 января. УНН. На холме Капитолия началась официальная часть инаугурации 45-го президента США Дональда Трампа, передает УНН.
Отметим, что уже на Капитолийском холме собрались Барак Обама вместе с вице-президентом Джо Байденом, его жена, а также Дональд Трам с женой и детьми и новый вице-президент Майкл Пенс.
Примерно в 11.45 по местному времени принесет присягу вице-президент Майкл Пенс. А уже в 12:00 дня председатель Верховного суда Джон Робертс приведет к присяге избранного президента США Дональда Трампа.
После этого он провозгласит инаугурационную речь, которую, как он сообщал, он написал сам.
President-elect Donald Trump is introduced at the United States Capitol for his #Inauguration . #Trump45 pic.twitter.com/LafFC8Aj9Z- Fox News (@FoxNews) 20 января 2017