У Вашингтоні почалася офіційна частина інавгураційної церемонії Д.Трампа

Зазначимо, що вже на Капітолійському пагорбі зібралися Барак Обама разом з віце-президентом Джо Байденом, його дружина, а також Дональд Трама з дружиною та дітьми та новий віце-президент Майкл Пенс.

Приблизно об 11.45 за місцевим часом складе присягу віце-президент Майкл Пенс. А вже о 12 годині дня голова Верховного суду Джон Робертс приведе до присяги новобраного президента США Дональда Трампа.

Після цього він проголосить інавгураційну промову, яку, як він повідомляв, він написав сам.

President-elect Donald Trump​ is introduced at the United States Capitol​ for his #Inauguration. #Trump45 pic.twitter.com/LafFC8Aj9Z

— Fox News (@FoxNews) 20 січня 2017 р.