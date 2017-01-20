У Вашингтоні почалася офіційна частина інавгураційної церемонії Д.Трампа

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Київ • УНН

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КИЇВ. 20 січня. УНН. На пагорбі Капітолію розпочалася офіційна частина інавгурації 45-го президента США Дональда Трампа, передає УНН.

Зазначимо, що вже на Капітолійському пагорбі зібралися Барак Обама разом з віце-президентом Джо Байденом, його дружина, а також Дональд Трама з дружиною та дітьми та новий віце-президент Майкл Пенс.

Приблизно об 11.45 за місцевим часом складе присягу віце-президент Майкл Пенс. А вже о 12 годині дня голова Верховного суду Джон Робертс приведе до присяги новобраного президента США Дональда Трампа.

Після цього він проголосить інавгураційну промову, яку, як він повідомляв, він написав сам.

President-elect Donald Trump​ is introduced at the United States Capitol​ for his #Inauguration. #Trump45 pic.twitter.com/LafFC8Aj9Z

— Fox News (@FoxNews) 20 січня 2017 р.

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