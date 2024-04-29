Думали про найгірше: користувачів Instagram налякало чорно-біле фото принца та принцеси Уельських
Київ • УНН
Принц Вільям і принцеса Кейт Міддлтон відсвяткували 13-ту річницю свого весілля, але шанувальники були стурбовані, коли Кенсінгтонський палац опублікував в Instagram чорно-біле фото, яке часто асоціюється з повідомленнями про смерть, через нещодавній діагноз раку Кейт.
Сьогодні, 29 квітня 2024 року, принц Вільям і принцеса Кейт Міддлтон святкують 13 років шлюбу, але деякі шанувальники подумали, що є привід для занепокоєння, коли Кенсінгтонський палац опублікував чорно-біле фото про річницю в Instagram. Про це пише видання Parade, передає УНН.
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Як пише видання, сьогодні офіційний обліковий запис в Instagram принца та принцеси Уельських у соцмережах завантажив фото пари з дня весілля, відфільтрований чорно-білим кольором, із підписом: "Сьогодні 13 років тому".
Деякі користувачі в коментарях під дописом почали виражати своє занепокоєння, подумавши про найгірше.
"Чорно-біле фото? Це мене лякає!" - написав один із користувачів.
Інші ж писали, що думали, що це була сумна новина, тому що фото чорно-біле.
"Шанувальники, звичайно, були глибоко стурбовані станом здоров’я Міддлтон на тлі її діагнозу та відсутності в полі зору громадськості, що призвело до незліченних теорій змови під назвою "#KateGate", а деякі хвилювалися, що з нею щось трапилося, коли в соцмережі з’явилося чорно-біле фото, яке доволі часто використовують в повідомленнях про смерть", - пише видання.
Інші шанувальники стали на захист пари, відмовившись від будь-яких "зловісних відтінків" у публікації та закликавши покласти край істерії.
"Це прекрасна картина. Припиніть спроби підживлювати дурні теорії змови", - писали користувачі.
Нагадаємо
У березні Кетрін, принцеса Уельська, оголосила, що у неї діагностували рак і вона проходить профілактичну хіміотерапію на ранніх стадіях після того, як нещодавня операція на черевній порожнині виявила хворобу.