Думали о худшем: пользователей Instagram напугало черно-белое фото принца и принцессы Уэльских
Киев • УНН
Принц Уильям и принцесса Кейт Миддлтон отпраздновали 13-ю годовщину своей свадьбы, но поклонники были обеспокоены, когда Кенсингтонский дворец опубликовал в Instagram черно-белое фото, которое часто ассоциируется с сообщениями о смерти, из-за недавнего диагноза рака Кейт.
Сегодня, 29 апреля 2024 года, принц Уильям и принцесса Кейт Миддлтон празднуют 13 лет брака, но некоторые поклонники подумали, что есть повод для беспокойства, когда Кенсингтонский дворец опубликовал черно-белое фото о годовщине в Instagram. Об этом пишет издание Parade, передает УНН.
Детали
Как пишет издание, сегодня официальный аккаунт в Instagram принца и принцессы Уэльских в соцсетях загрузил фото пары со дня свадьбы, отфильтрованное черно-белым цветом, с подписью: "Сегодня 13 лет назад".
Некоторые пользователи в комментариях под постом начали выражать свое беспокойство, подумав о худшем.
"Черно-белое фото? Это меня пугает!" - написал один из пользователей.
Другие же писали, что думали, что это была печальная новость, потому что фото черно-белое.
"Поклонники, конечно, были глубоко обеспокоены состоянием здоровья Миддлтон на фоне ее диагноза и отсутствия в поле зрения общественности, что привело к бесчисленным теориям заговора под названием "#KateGate", а некоторые волновались, что с ней что-то случилось, когда в соцсети появилось черно-белое фото, которое довольно часто используют в сообщениях о смерти", - пишет издание.
Другие поклонники встали на защиту пары, отказавшись от любых "зловещих оттенков" в публикации и призвав положить конец истерии.
"Это прекрасная картина. Прекратите попытки подпитывать глупые теории заговора", - писали пользователи.
Напомним
В марте Кэтрин, принцесса Уэльская, объявила, что у нее диагностировали рак и она проходит профилактическую химиотерапию на ранних стадиях после того, как недавняя операция на брюшной полости выявила болезнь.
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