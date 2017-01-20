О.Лукашенко доручив знайти альтернативу російській нафті
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. Президент Білорусі Олександр Лукашенко нагадав уряду на необхідності вирішення завдання з пошуку альтернативи російської нафти, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
"Скорочення Москвою поставок нафти в Білорусь має бути заміщено альтернативними варіантами", - заявив О.Лукашенко на зустрічі з заступником прем'єр-міністра Володимиром Семашко.
О.Лукашенко зазначив, що питання про заміну російської нафти обговорювалося ще в кінці 2016 року, вказавши, що альтернативні варіанти не просто пророблялися - деякі з них уже випробувані.
"Ми відчули вже на практиці, доставляючи нафту з Чорного і Середземного морів на наші нафтопереробні заводи, щоб на практиці подивитися, як це буде виглядати економічно", - зазначив він.
Глава білоруської держави попросив доповісти йому, як йдуть справи в цій галузі, як йдуть переговори з Росією, щоб визначитися, як діяти далі, а також з нафтовидобутку в Білорусі.
Як повідомляв УНН, президент Білорусі Олександр Лукашенко прокоментував питання створення в країні центрів тимчасового утримання мігрантів, заявивши, що Білорусі не потрібні чужі мігранти.