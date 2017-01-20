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А.Лукашенко поручил найти альтернативу российской нефти

А.Лукашенко поручил найти альтернативу российской нефти

Киев • УНН

 • 11221 просмотра

КИЕВ. 20 января. УНН. Президент Беларуси Александр Лукашенко напомнил правительству о необходимости решения задачи по поиску альтернативы российской нефти, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.

"Сокращение Москвой поставок нефти в Беларусь должно быть замещено альтернативными вариантами", - заявил А.Лукашенко на встрече с заместителем премьер-министра Владимиром Семашко.

А.Лукашенко отметил, что вопрос о замене российской нефти обсуждался еще в конце 2016 года, указав, что альтернативные варианты не просто прорабатывались - некоторые из них уже опробованы.

"Мы почувствовали уже на практике, доставляя нефть из Черного и Средиземного морей на наши нефтеперерабатывающие заводы, чтобы на практике посмотреть, как это будет выглядеть экономически", - отметил он.

Глава белорусского государства попросил доложить ему, как обстоят дела в этой области, как идут переговоры с Россией, чтобы определиться, как действовать дальше, а также по нефтедобыче в Беларуси.

Как сообщал УНН, президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал вопрос создания в стране центров временного содержания мигрантов, заявив, что Беларуси не нужны чужие мигранты.

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