Депутати просять НАЗК перевірити "недешеві" канікули О.Ляшка

“На думку народних обранців, лідер Радикальної партії не вніс до Єдиного державного реєстру декларацій у передбачений законодавством термін інформацію про суттєві зміни в майновому стані, які відбулися, зважаючи на витрати, пов’язані з цим відпочинком”, — зазначається у повідомленні.

У депутатському зверненні також йдеться про опубліковані на одному з інтернет-ресурсів авіаквитки, придбані нардепом Олегом Ляшком та його супутником, загальна вартість яких в обидва напрямки на оду особу перевищує граничний розмір придбання майна, інформація про яке має бути внесена до Реєстру декларацій.

"Зокрема, зазначається, що в разі придбання авіаквитків на суму більше 100 тис. гривень депутат був зобов’язаний у 10-денний строк з моменту їх купівлі письмово повідомити про це Національне агентство з подальшим внесенням цієї інформації до Реєстру декларацій", — йдеться у зверненні нардепів до НАЗК.

Далі нардепи поінформували НАЗК про те, що в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, станом на 13 січня 2017 року повідомлення про відповідні суттєві зміни в майновому стані народного депутата України Олега Ляшка відсутнє.

“Що може свідчити про порушення Закону України “Про запобігання корупції”, — зазначається в зверненні групи депутатів з проханням перевірки обставин та фактів купівлі авіаквитків і невнесення інформації про зміну майнового стану до Реєстру декларацій та відповідного реагування на ймовірне правопорушення.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, інший радикал — нардеп С.Рибалка у 2015 році 19 разів здійснював перельоти за межами країни, а протягом 2016 року- 16 разів.

Усього ж протягом двох років нардеп 14 разів літав до Франції (13 разів — до Парижа та один раз — на гірськолижний курорт Куршевель), чотири рази — до Туреччини, по два рази — до Іспанії, Нідерландів, Монако, Австрії, на острови Ібіца та Кіпр, по одному візиту нардеп здійснив до таких країн: Італія, Велика Британія, Швейцарія, Японія, США (Маямі), ОАЕ (Дубаї).