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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Депутаты просят НАПК проверить "недешевые" каникулы О.Ляшко

Депутаты просят НАПК проверить "недешевые" каникулы О.Ляшко

Киев • УНН

 • 11195 просмотра

КИЕВ. 20 января. УНН. Народные депутаты Украины из разных парламентских фракций просят Национальное агентство по предупреждению коррупции провести проверку путешествия и отдыха в начале этого года в Таиланде народного депутата Олега Ляшко. Об этом сообщает пресс-служба НАПК, передает УНН.

"По мнению народных избранников, лидер Радикальной партии не внес в Единый государственный реестр деклараций в предусмотренный законодательством срок информацию о существенных изменениях в имущественном состоянии, которые состоялись ввиду расходов, связанных с этим отдыхом", - отмечается в сообщении.

В депутатском обращении также говорится об опубликованных на одном из интернет-ресурсов авиабилетах, приобретенных нардепом Олегом Ляшко и его спутником, общая стоимость которых в оба направления на одого человека превышает предельный размер приобретения имущества, информация о котором должна быть внесена в Реестр деклараций.

"В частности, отмечается, что в случае приобретения авиабилетов на сумму более 100 тыс. гривен депутат был обязан в 10-дневный срок с момента их покупки письменно уведомить об этом Национальное агентство с последующим внесением этой информации в Реестр деклараций", — говорится в обращении нардепов в НАПК.

Далее нардепы проинформировали НАПК о том, что в Едином государственном реестре деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, по состоянию на 13 января 2017 года сообщения о существенных изменениях в имущественном состоянии народного депутата Украины Олега Ляшко отсутствуют.

"Что может свидетельствовать о нарушении Закона Украины "О предотвращении коррупции" — отмечается в обращении группы депутатов с просьбой проверки обстоятельств и фактов покупки авиабилетов и невнесения информации об изменении имущественного положения в Реестр деклараций и соответствующего реагирования на вероятное правонарушение.

Напомним, как сообщал УНН, другой радикал - нардеп С.Рыбалка в 2015 году 19 раз совершал перелеты за пределами страны, а в течение 2016 года- 16 раз.

Всего же в течение двух лет нардеп 14 раз летал во Францию ​​(13 раз - в Париж и один раз - на горнолыжный курорт Куршевель), четыре раза - в Турцию, по два раза - в Испанию, Нидерланды, Монако, Австрию, на острова Ибица и Кипр, по одному визиту нардеп совершил в такие страны: Италия, Великобритания, Швейцария, Япония, США (Майами), ОАЭ (Дубаи).

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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