Т.Кутовий обговорив з єврокомісаром можливості розширення українського експорту до ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. Міністр аграрної політики та продовольства України Тарас Кутовий обговорив можливості розширення доступу української аграрної продукції на ринок ЄС з комісаром ЄС з питань охорони здоров’я та безпеки харчових продуктів Витянісом Андріукайтісом можливості під час зустрічі з єврокомісаром. Про це УНН повідомили у прес-службі Мінагрополітики.
“На сьогодні вже 277 українських підприємств мають право постачати свою продукцію до Європейського Союзу. Ми продовжуємо активну роботу для розширення експортного потенціалу України і багатосторонні зустрічі в рамках Глобального форуму є ефективним інструментов для досягнення цієї мети”, — зазначив Т. Кутовий під час зустрічі з В.Андріукайтісом, в рамках Глобального форуму з продовольства і сільського господарства, у Берліні.
Також під час зустрічі сторони обмінялися думками щодо експорту продукції тваринного походження та погодилися у виключній важливості її якості та безпечності.
“Робота щодо відповідності української продукції показникам якості та безпечності ЄС ведеться на постійній основі і включає в себе заходи, спрямовані на недопущення в обіг небезпечної продукції, як для експорту так і для внутрішньодержавного обігу”, — зазначив міністр.
Водночас, Т.Кутовий також поінформував єврокомісара про хід реформування молочного виробництва та дотриманню виробничих процедур.
“Вже 14 українських виробників молочної продукції отримали дозвіл на експорт своєї продукції на ринок ЄС. Отримання європейських сертифікатів якості підтвердило відповідність української молочної продукції міжнародним нормам та стандартам, завдяки чому нам вдалося увійти на ринок ЄС і тим самим розширити експортний потенціал українського агросектору”, — зазначив очільник Мінагрополітики.
Також, під час зустрічі посадовці обговорили співробітництво України та ЄС шляхом участі у консультативних групах Генерального директорату з питань здоров’я та безпеки харчових продуктів (DG SANTE).
Нагадаємо, за словами Т.кутового, Україна зацікавлена у розширенні експорту української продукції харчової промисловості до Республіки Індія.