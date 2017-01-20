Т.Кутовый обсудил с еврокомиссаром возможности расширения украинского экспорта в ЕС
Киев • УНН
КИЕВ. 20 января. УНН. Министр аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Кутовый обсудил возможности расширения доступа украинской аграрной продукции на рынок ЕС с комиссаром ЕС по вопросам здравоохранения и безопасности пищевых продуктов Витянисом Андриукайтисом . Об этом УНН сообщили в пресс-службе Минагрополитики.
"На сегодняшний день уже 277 украинских предприятий имеют право поставлять свою продукцию в ЕС. Мы продолжаем активную работу по расширению экспортного потенциала Украины и многосторонние встречи в рамках Глобального форума является эффективным инструментом для достижения этой цели", - отметил Т.Кутовый во время встречи с В.Андриукайтисом, в рамках Глобального форума по продовольствию и сельскому хозяйству, в Берлине.
Также во время встречи стороны обменялись мнениями относительно экспорта продукции животного происхождения и согласились в исключительной важности ее качества и безопасности.
"Работа на соответствие украинской продукции показателям качества и безопасности ЕС ведется на постоянной основе и включает в себя мероприятия, направленные на недопущение в оборот опасной продукции, как для экспорта так и для внутригосударственного обращения", - отметил министр.
В то же время, Т.Кутовый также проинформировал еврокомиссара о ходе реформирования молочного производства и соблюдении производственных процедур.
"Уже 14 украинских производителей молочной продукции получили разрешение на экспорт своей продукции на рынок ЕС. Получение европейских сертификатов качества подтвердило соответствие украинской молочной продукции международным нормам и стандартам, благодаря чему нам удалось войти на рынок ЕС и тем самым расширить экспортный потенциал украинского агросектора", - отметил глава Минагрополитики.
Также, во время встречи чиновники обсудили сотрудничество Украины и ЕС путем участия в консультативных группах Генерального директората по вопросам здоровья и безопасности пищевых продуктов (DG SANTE).
Напомним, по словам Т.Кутового, Украина заинтересована в расширении экспорта украинской продукции пищевой промышленности в Республику Индия.