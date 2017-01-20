Автомобільні затори у Києві сягнули шести балів
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. Автомобільні затори у Києві сягнули шести балів, передає УНН з посиланням на “Яндекс-Карти”.
Так, станом на 18.20, рух ускладнено на вулицях Басейна, Шота Руставелі, бульварі Тараса Шевченка, бульварі Лесі Українки, вулицях Льва Толстого, Антоновича, Бульварно-Кудрявська. Швидкість руху там не перевищує 5 кілометрів на годину.
Крім того, затори спостерігаються на вулицях Січових Стрільців, Повітрофлотському проспекті, вулиці В’ячеслава Чорновола, частково на бульварі Дружби Народів та мосту Метро.
Також, станом на 18.20, в столиці зафіксовано 15 ДТП.