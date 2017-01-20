Автомобильные пробки в Киеве достигли шести баллов

Так, по состоянию на 18:20, движение затруднено на улицах Бассейная, Шота Руставели, бульваре Тараса Шевченко, бульваре Леси Украинки, улицах Льва Толстого, Антоновича, Бульварно-Кудрявская. Скорость движения там не превышает 5 километров в час.

Кроме того, пробки наблюдаются на улицах Сечевых Стрельцов, Воздухофлотском проспекте, улице Вячеслава Чорновила, частично на бульваре Дружбы Народов и мосту Метро.

Также, по состоянию на 18:20, в столице зафиксировано 15 ДТП.