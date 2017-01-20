Політв'язні А.Асанов та М.Дегерменджи отримали листи підтримки від Президента України
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. Політичні в'язні Алі Асанов та Мустафа Дегерменджи отримали сьогодні листи підтримки від Президента України та небайдужих громадян. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив активіст та колишній політв'язень Геннадій Афанасьєв, передає УНН.
"Алі Асанов та Мустафа Дегерменджи отримали сьогодні листи підтримки від Президента України та небайдужих громадян.
Навіщо писати листи політв'язням? Просто подивіться на це фото. Так, заради оцих усмішок. Сил вам, хлопці! Ви молодці!" - написав Г.Афанасьєв.
Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко привітав із Новим роком українських політв’язнів в Росії та окупованому Криму. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляють організатори новорічного марафону з написання листів українським політв’язням "ЕвромайданSOS".
Повідомляється, що листи для політв’язнів, які перебувають у Росії, були надіслані офіційним шляхом до Посольства України в Російській Федерації, а для кримчан були передані волонтерам Євромайдану SOS, які своїми каналами передадуть їх адресатам.
Як повідомляв УНН, щонайменше 17 українських політв'язнів утримують на території РФ.