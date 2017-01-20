Политзаключенные А.Асанов и М.Дегерменджи получили письма поддержки от Президента Украины

"Али Асанов и Мустафа Дегерменджи получили сегодня письма поддержки от Президента Украины и неравнодушных граждан.

Зачем писать письма политзаключенным? Просто посмотрите на это фото. Так, ради этих улыбок. Сил вам, ребята! Вы молодцы!" - Написал Г.Афанасьев.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко поздравил с Новым годом украинских политзаключенных в России и оккупированном Крыму. Об этом на своей странице в Facebook сообщают организаторы новогоднего марафона по написанию писем украинским политзаключенным "ЕвромайданSOS".

Сообщается, что письма для политзаключенных, находящихся в России, были направлены официальным путем в посольство Украины в Российской Федерации, а для крымчан были переданы волонтерам евромайдан SOS, которые по своим каналам передадут их адресатам.

Как сообщал УНН, по меньшей мере 17 украинских политзаключенных удерживают на территории РФ.