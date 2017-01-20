Голову банківського Комітету ВР може спіткати доля Н.Савченко – Ю.Кармазін

Ситуація в банківській сфері є очевидною для всіх, але потрібно пам’ятати, що у парламентсько-президентській республіці Комітет ВР має розділяти відповідальність за те, що відбувається в його сфері діяльності, вважає Ю.Кармазін.

При цьому він зазначив, що перепони для зміни голови профільного Комітету ВР можуть бути лише в політичній площині.

“Потрібно, щоб суб’єкт законодавчої ініціативи вніс постанову про те, що керівництво Комітету є неефективним і все. Але ж ми знаємо, що там квотний принцип і призначалося по квотам, по конкурсу. І ніхто, думаю, не захоче піднімати сокиру війни один проти одного. Вони чубляться тільки на телеефірах, а там у них мир і спокій”, - зазначив він.

Економічний експерт Олександр Охріменко також вважає, що голова Комітету ВР мав усі повноваження для впливу на ситуацію у банківській сфері, а сьогоднішні його заяви більше нагадують піар-акції.

“Якби раніше Комітет ВР почав щось робити, то не було б такої кризи. На сьогоднішній день у нас багато банків закрилося, повний розбаланс валютного ринку. І дійсно, якби раніше зайнялися, то не довели б то до такого стану”, - зауважив він.

Нагадаємо, профільний Комітет ВР згадав про нагляд за процесом “очищення” банківського сектору лише тепер. Зокрема Голова Комітету ВР з питань фінансової політики і банківської діяльності Сергій Рибалка у своєму Facebook написав, що запропонував колегам по Комітету спільно із банківськими асоціаціями та експертами уважно стежити за процесом докапіталізації та припинити спроби НБУ вбити здорові українські малі та середні банки.

Варто зауважити, що до такого висновку голова профільного Комітету ВР прийшов під час засідання у понеділок, 17 січня. В той же час НБУ вже повідомив про фактичне завершення процесу так званого очищення банківського сектору. За даними НБУ, 32 банки вже ліквідовано, 82 банки перебувають у процесі ліквідації, ще у 4 банках введено тимчасову адміністрацію.