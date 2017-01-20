Главу банковского комитета ВР может постигнуть судьба Н.Савченко - Ю.Кармазин

Ситуация в банковской сфере очевидна для всех, но нужно помнить, что в парламентско-президентской республике Комитет ВР должен разделять ответственность за то, что происходит в его сфере деятельности, считает Ю.Кармазин.

При этом он отметил, что препятствия для смены главы профильного комитета ВР могут быть только в политической плоскости.

"Нужно, чтобы субъект законодательной инициативы внес постановление о том, что руководство Комитета является неэффективным и все. Но мы знаем, что там квотный принцип и назначалось по квотам, по конкурсу. И никто, думаю, не захочет поднимать топор войны друг против друга. Они дерутся только на телеэфирах, а там у них мир и спокойствие", - отметил он.

Экономический эксперт Александр Охрименко также считает, что глава Комитета ВР имел все полномочия для влияния на ситуацию в банковской сфере, а сегодняшние его заявления больше напоминают пиар-акции.

"Если бы ранее Комитет ВР начал что-то делать, то не было бы такого кризиса. На сегодняшний день у нас много банков закрылось, полный разбаланс валютного рынка. И действительно, если бы раньше занялись, то не довели бы до такого состояния", - отметил он.

Напомним, профильный комитет ВР вспомнил о надзоре за процессом "очистки" банковского сектора только сейчас. В частности глава Комитета ВР по вопросам финансовой политики и банковской деятельности Сергей Рыбалка в своем Facebook написал, что предложил коллегам по Комитету совместно с банковскими ассоциациями и экспертами внимательно следить за процессом докапитализации и предупредить попытки НБУ убить здоровые украинские малые и средние банки.

Стоит заметить, что к такому выводу глава профильного Комитета ВР пришел во время заседания в понедельник, 17 января. В то же время НБУ уже сообщил о фактическом завершении процесса так называемой очистки банковского сектора. По данным НБУ, 32 банка уже ликвидированы, 82 банка находятся в процессе ликвидации, еще в 4 банках введена временная администрация.