Адміністрація Б.Обами залишила прощальний “твіт”
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. Адміністрація президента США Барака Обами залишила прощальний “твіт” на офіційній сторінці Білого Дому у Twitter, передає УНН.
“Так ми могли. Так, ми зробили. Дякуємо за те, що були частиною останніх восьми років”, — йдеться в повідомленні.
Yes we can.
Yes we did.
Thank you for being a part of the past eight years. pic.twitter.com/mjmr4RkxpV
Як повідомляв УНН, Б.Обама написав свої прощальні “твіти”, востаннє перебуваючи в Овальному кабінеті у статусі президента.