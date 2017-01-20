Администрация Б.Обамы оставила прощальный "твит"
Киев • УНН
КИЕВ. 20 января. УНН. Администрация президента США Барака Обамы оставила прощальный "твит" на официальной странице Белого Дома в Twitter, передает УНН.
"Да мы могли. Да, мы сделали. Спасибо за то, что были частью последних восьми лет", - говорится в сообщении.
Yes we can.
Yes we did.
Thank you for being a part of the past eight years. pic.twitter.com/mjmr4RkxpV
Как сообщал УНН, Б.Обама написал свои прощальные "твиты", в последний раз находясь в Овальном кабинете в статусе президента.