Администрация Б.Обамы оставила прощальный "твит"

"Да мы могли. Да, мы сделали. Спасибо за то, что были частью последних восьми лет", - говорится в сообщении.

Yes we can.

Yes we did.

Thank you for being a part of the past eight years. pic.twitter.com/mjmr4RkxpV

- The White House (@WhiteHouse) 20 января 2017 г.

Как сообщал УНН, Б.Обама написал свои прощальные "твиты", в последний раз находясь в Овальном кабинете в статусе президента.