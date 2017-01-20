Суд дозволив заочне слідство у справі В.Януковича
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. Печерський районний суд Києва надав дозвіл військовій прокуратурі на здійснення спеціального (заочного) досудового розслідування у кримінальному провадженні за підозрою екс-президента України Віктора Януковича у державній зраді. Таке рішення оголосила слідча суддя Кристина Тарасюк, передає кореспондент УНН.
Таким чином суддя задовольнила клопотання військової прокуратури і надала дозвіл на заочне слідство у справі В.Януковича.
Під час засідання прокурор Руслан Кравченко, обгрунтовуючи клопотання ГПУ, наголосив, що підозрюваний переховується від органів слідства та суду, аби уникнути кримінальної відповідальності. За його словами, екс-президент оголошений у державний розшук та перебуває за межами України.
Як зазначив прокурор, за даними СБУ, В.Янукович переховується у Ростові-на-Дону у Російській Федерації.
"Орган досудового розслідування вважає, що для притягнення Януковича до кримінальної відповідальності у вказаному провадженні слід провести спеціальне досудове розслідування... Прошу задовольнити клопотання та надати дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні ... за підозрою Януковича ...", - оголосив спільну позицію прокуратури Руслан Кравченко.
У свою чергу, адвокат Віталій Сердюк зазначив, що клопотання прокуратури є невмотивованим, необгрунтованим жодним доказом.
"Клопотання побудоване лише на той момент на необхідності швидкого відволікання уваги громадськості від допиту Віктора Януковича, який ми провели у Святошинському суді", - сказав він.
Також захисник звернув увагу суду на те, "що жоден з вказаних свідків не надав і не вказав на Віктора Януковича як на особу, яка вчинила злочин".
Нагадаємо, 28 листопада 2016 року Генеральний прокурор Юрій Луценко у Святошинському районному суді Києва оголосив повідомлення про підозру у відеорежимі екс-президенту України Віктору Януковичу у державній зраді, пособництві представникам влади РФ в умисних діях, вчинених з метою вчинення зміни меж території держкордону України та ведення агресивної війни. Тобто злочинів, передбачених ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст. 110, ч.5 ст. 27, ч.2 ст. 437 ККУ.