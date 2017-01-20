Суд разрешил заочное следствие по делу В.Януковича
Киев • УНН
КИЕВ. 20 января. УНН. Печерский районный суд Киева разрешил военной прокуратуре осуществление специального (заочного) досудебного расследования в уголовном производстве по подозрению экс-президента Украины Виктора Януковича в государственной измене. Такое решение объявила следственная судья Кристина Тарасюк, передает корреспондент УНН.
Таким образом судья удовлетворил ходатайство военной прокуратуры и дал разрешение на заочное следствие по делу В.Януковича.
Во время заседания прокурор Руслан Кравченко, обосновывая ходатайство ГПУ, отметил, что подозреваемый скрывается от органов следствия и суда, чтобы избежать уголовной ответственности. По его словам, экс-президент объявлен в государственный розыск и находится за пределами Украины.
Как отметил прокурор, по данным СБУ, В.Янукович скрывается в Ростове-на-Дону в Российской Федерации.
"Орган досудебного расследования считает, что для привлечения Януковича к уголовной ответственности в указанном производстве следует провести специальное досудебное расследование... Прошу удовлетворить ходатайство и разрешить осуществление специального досудебного расследования в уголовном производстве... по подозрению Януковича...", - объявил общую позицию прокуратуры Руслан Кравченко.
В свою очередь, адвокат Виталий Сердюк отметил, что ходатайство прокуратуры является немотивированным, необоснованным ни одним доказательством.
"Ходатайство построено только на тот момент на необходимости быстрого отвлечения внимания общественности от допроса Виктора Януковича, который мы провели в Святошинском суде", - сказал он.
Также защитник обратил внимание суда на то, "что ни один из указанных свидетелей не предоставил и не указал на Виктора Януковича как на лицо, совершившее преступление".
Напомним, 28 ноября 2016 гоа Генеральный прокурор Юрий Луценко в Святошинском районном суде Киева объявил сообщение о подозрении в видеорежиме экс-президенту Украины Виктору Януковичу в государственной измене, пособничестве представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью совершения изменения границ территории госграницы Украины и ведения агрессивной войны. То есть преступлениях, предусмотренных ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст. 110, ч.5 ст. 27 ч.2 ст. 437 УК.