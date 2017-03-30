В Торонто состоялось большое собрание двойников Альберта Эйнштейна

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
06:47 • 3135 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 84154 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 112644 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 171052 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 125843 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 122567 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 115634 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106345 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107407 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103851 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Торонто состоялось большое собрание двойников Альберта Эйнштейна

В Торонто состоялось большое собрание двойников Альберта Эйнштейна

Киев  •  УНН

 • 25053 просмотра

КИЕВ. 30 марта. УНН. В Канаде, в городе Торонто, произошло установление мирового рекорда количества двойников Альберта Эйнштейна в одном месте. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ABC News.

В центре Торонто собрались более 400 человек, одетых в белые парики, с наложенными усами, галстуком и в костюме, чтобы выглядеть, как немецкий гений.

Установление мирового рекорда было частью грандиозного конкурса "Следующий Эйнштейн".

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По информации организаторов конкурса, изобретатель самой удачной идеи "для улучшения мира" получит 10 тысяч долларов.

Как сообщал УНН, ежегодный фестиваль Элвисов посетят тысячи фанатов певца.

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