В Торонто состоялось большое собрание двойников Альберта Эйнштейна

В центре Торонто собрались более 400 человек, одетых в белые парики, с наложенными усами, галстуком и в костюме, чтобы выглядеть, как немецкий гений.

Установление мирового рекорда было частью грандиозного конкурса "Следующий Эйнштейн".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Студент из Японии установил мировой рекорд щелчок пальцами

По информации организаторов конкурса, изобретатель самой удачной идеи "для улучшения мира" получит 10 тысяч долларов.

Как сообщал УНН, ежегодный фестиваль Элвисов посетят тысячи фанатов певца.