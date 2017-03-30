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У Торонто відбулось найбільше зібрання двійників Альберта Ейнштейна

У Торонто відбулось найбільше зібрання двійників Альберта Ейнштейна

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 березня. УНН. У Канаді, в місті Торонто, відбулося встановлення світового рекорду кількості двійників Альберта Ейнштейна в одному місці. Про це повідомляє УНН з посиланням на ABC News.

У центрі Торонто зібралися більше 400 людей, одягнутих в білі перуки, з накладеними вусами, краваткою та в костюмі, щоб виглядати, як німецький геній.

Встановлення світового рекорду було частиною грандіозного конкурсу “Наступний Ейнштейн”.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Студент з Японії встановив світовий рекорд клацання пальцями

За інформацію організаторів конкурсу, винахідник найвдалішої ідеї “для покращення світу” отримає 10 тисяч доларів.

Як повідомляв УННщорічний фестиваль Елвісів відвідають тисячі фанатів співака.

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