У Торонто відбулось найбільше зібрання двійників Альберта Ейнштейна
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. У Канаді, в місті Торонто, відбулося встановлення світового рекорду кількості двійників Альберта Ейнштейна в одному місці. Про це повідомляє УНН з посиланням на ABC News.
У центрі Торонто зібралися більше 400 людей, одягнутих в білі перуки, з накладеними вусами, краваткою та в костюмі, щоб виглядати, як німецький геній.
Встановлення світового рекорду було частиною грандіозного конкурсу “Наступний Ейнштейн”.
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За інформацію організаторів конкурсу, винахідник найвдалішої ідеї “для покращення світу” отримає 10 тисяч доларів.
Як повідомляв УНН, щорічний фестиваль Елвісів відвідають тисячі фанатів співака.