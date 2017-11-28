В Тель-Авиве три человека погибли в результате взрыва в магазине

“По меньшей мере три человека погибли и четыре получили ранения после взрыва в понедельник”, — говорится в сообщении.

Отмечено, что инцидент произошел в магазине техники.

Как сообщает полиция, причина взрыва еще не установлена, но, скорее всего, он не имеет отношения к теракту. Сейчас начато расследование инцидента.

Также сообщается, что четыре раненные были доставлены в больницу.

По данным экстренных служб, здание из-за взрыва обрушилось.

Как сообщал УНН, в результате атаки террористов-смертников в Багдаде погибли 17 человек, еще 28 пострадали.