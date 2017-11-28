У Тель-Авіві три людини загинули внаслідок вибуху в магазині

“Щонайменше три людини загинули і чотири були поранені після вибуху в понеділок”, — йдеться в повідомленні.

Зазначено, що інцидент стався в магазині техніки.

Як повідомляє поліція, причина вибуху ще не встановлена, але, швидше за все, він не має відношення до теракту. Наразі розпочато розслідування інциденту.

Також повідомляється, що чотирьох поранених було доставлено в лікарню.

За даними екстрених служб, будівля через вибух завалилась.

Як повідомляв УНН, внаслідок атаки терористів-смертників в Багдаді загинули 17 людей, ще 28 постраждали.