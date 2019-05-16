В Тель-Авиве проходит второй полуфинал Евровидения-2019
Киев • УНН
КИЕВ. 16 мая. УНН. В Тель-Авиве (Израиль) в четверг в 22:00 по киевскому времени начался второй полуфинал Евровидения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт Евровидения-2019.
"Сегодня, 16 мая, в Тель-Авиве в 21:00 (22:00 по киевскому времени) пройдет второй полуфинал 64-го песенного конкурса Евровидение. Шоу вести Бар Рефаэли, Эрец Тал, Ассе Азар и Люси Айюб", - говорится в сообщении.
Онлайн-трансляцию можно смотреть на официальном YouTube канале конкурса.
Из 41 участника конкурса в этот вечер выступят 18 Их порядок следующий:
1. Армения: Srbuk - Walking Out
2. Ирландия: Sarah McTernan - 22
3. Молдова: Anna Odobescu - Stay
4. Швейцария: Luca Hänni - She Got Me
5. Латвия: Carousel - That Night
6. Румыния: Ester Peony - On A Sunday
7. Дания: Leonora - Love Is Forever
8. Швеция: John Lundvik - Too Late For Love
9. Австрия: PÆNDA - Limits
10. Хорватия: Roko - The Dream
11. Мальта: Michela - Chameleon
12. Литва: Jurij Veklenko - Run With The Lions
13. Россия: Сергей Лазарев - Scream
14. Албания: Jonida Maliqi - Ktheju tokës
15. Норвегия: KEiiNO - Spirit In The Sky
16. Нидерланды: Duncan Laurence - Arcade
17. Северная Македония: Tamara Todevska - Proud
18. Азербайджан: Chingiz - Truth
Напомним, первый полуфинал "Евровидения-2019" состоялся 14 мая. А финал пройдет 18 мая. Церемония открытия песенного конкурса Евровидение-2019 прошла в воскресенье, 12 мая, в Тель-Авиве.
С территории Украины нельзя голосовать за участников песенного конкурса Евровидение-2019, поскольку наша страна не участвует в мероприятии.