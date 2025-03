В Тель-Авиве проходит второй полуфинал Евровидения-2019

"Сегодня, 16 мая, в Тель-Авиве в 21:00 (22:00 по киевскому времени) пройдет второй полуфинал 64-го песенного конкурса Евровидение. Шоу вести Бар Рефаэли, Эрец Тал, Ассе Азар и Люси Айюб", - говорится в сообщении.

Онлайн-трансляцию можно смотреть на официальном YouTube канале конкурса.

Из 41 участника конкурса в этот вечер выступят 18 Их порядок следующий:

1. Армения: Srbuk - Walking Out

2. Ирландия: Sarah McTernan - 22

3. Молдова: Anna Odobescu - Stay

4. Швейцария: Luca Hänni - She Got Me

5. Латвия: Carousel - That Night

6. Румыния: Ester Peony - On A Sunday

7. Дания: Leonora - Love Is Forever

8. Швеция: John Lundvik - Too Late For Love

9. Австрия: PÆNDA - Limits

10. Хорватия: Roko - The Dream

11. Мальта: Michela - Chameleon

12. Литва: Jurij Veklenko - Run With The Lions

13. Россия: Сергей Лазарев - Scream

14. Албания: Jonida Maliqi - Ktheju tokës

15. Норвегия: KEiiNO - Spirit In The Sky

16. Нидерланды: Duncan Laurence - Arcade

17. Северная Македония: Tamara Todevska - Proud

18. Азербайджан: Chingiz - Truth

Напомним, первый полуфинал "Евровидения-2019" состоялся 14 мая. А финал пройдет 18 мая. Церемония открытия песенного конкурса Евровидение-2019 прошла в воскресенье, 12 мая, в Тель-Авиве.

С территории Украины нельзя голосовать за участников песенного конкурса Евровидение-2019, поскольку наша страна не участвует в мероприятии.