У Тель-Авіві проходить другий півфінал Євробачення-2019
Київ • УНН
КИЇВ. 16 травня. УНН. В Тель-Авіві (Ізраїль) в четвер о 22:00 за київським часом розпочався другий півфінал Євробачення. Про це повідомляє УНН з посиланням на сайт Євробачення-2019.
"Сьогодні, 16 травня, в Тель-Авіві о 21:00 (22:00 за київським часом) пройде другий півфінал 64-го пісенного конкурсу Євробачення. Шоу вестимуть Бар Рефаелі, Ерец Тал, Ассі Азар та Люсі Айюб", - йдеться в повідомленні.
Онлайн-трансляцію можна дивитися на офіційному YouTube каналі конкурсу.
Із 41 учасника конкурсу цього вечора виступатимуть 18. Їх порядок наступний:
1. Вірменія: Srbuk - Walking Out
2. Ірландія: Sarah McTernan - 22
3. Молдова: Anna Odobescu - Stay
4. Швейцарія: Luca Hänni - She Got Me
5. Латвія: Carousel - That Night
6. Румунія: Ester Peony - On A Sunday
7. Данія: Leonora - Love Is Forever
8. Швеція: John Lundvik - Too Late For Love
9. Австрія: PÆNDA - Limits
10. Хорватія: Roko - The Dream
11. Мальта: Michela - Chameleon
12. Литва: Jurij Veklenko - Run With The Lions
13. Росія: Сергій Лазарєв - Scream
14. Албанія: Jonida Maliqi - Ktheju tokës
15. Норвегія: KEiiNO - Spirit In The Sky
16. Нідерланди: Duncan Laurence - Arcade
17. Північна Македонія: Tamara Todevska - Proud
18. Азербайджан: Chingiz - Truth
Нагадаємо, перший півфінал "Євробачення-2019" відбувся 14 травня. А фінал пройде 18 травня. Церемонія відкриття пісенного конкурсу Євробачення-2019 пройшла в неділю, 12 травня, в Тель-Авіві.
З території України не можна голосувати за учасників пісенного конкурсу Євробачення-2019, оскільки наша країна не бере участь у заході.