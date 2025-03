У Тель-Авіві проходить другий півфінал Євробачення-2019

"Сьогодні, 16 травня, в Тель-Авіві о 21:00 (22:00 за київським часом) пройде другий півфінал 64-го пісенного конкурсу Євробачення. Шоу вестимуть Бар Рефаелі, Ерец Тал, Ассі Азар та Люсі Айюб", - йдеться в повідомленні.

Онлайн-трансляцію можна дивитися на офіційному YouTube каналі конкурсу.

Із 41 учасника конкурсу цього вечора виступатимуть 18. Їх порядок наступний:

1. Вірменія: Srbuk - Walking Out

2. Ірландія: Sarah McTernan - 22

3. Молдова: Anna Odobescu - Stay

4. Швейцарія: Luca Hänni - She Got Me

5. Латвія: Carousel - That Night

6. Румунія: Ester Peony - On A Sunday

7. Данія: Leonora - Love Is Forever

8. Швеція: John Lundvik - Too Late For Love

9. Австрія: PÆNDA - Limits

10. Хорватія: Roko - The Dream

11. Мальта: Michela - Chameleon

12. Литва: Jurij Veklenko - Run With The Lions

13. Росія: Сергій Лазарєв - Scream

14. Албанія: Jonida Maliqi - Ktheju tokës

15. Норвегія: KEiiNO - Spirit In The Sky

16. Нідерланди: Duncan Laurence - Arcade

17. Північна Македонія: Tamara Todevska - Proud

18. Азербайджан: Chingiz - Truth

Нагадаємо, перший півфінал "Євробачення-2019" відбувся 14 травня. А фінал пройде 18 травня. Церемонія відкриття пісенного конкурсу Євробачення-2019 пройшла в неділю, 12 травня, в Тель-Авіві.

З території України не можна голосувати за учасників пісенного конкурсу Євробачення-2019, оскільки наша країна не бере участь у заході.