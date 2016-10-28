Во Всемирном банке отметили, что финансирование восстановления мира на Донбассе будет происходить из разных источников
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. Финансирование восстановления и установления мира в Украине будет происходить из разных источников. Об этом заявила директор Всемирного банка по делам Украины Сату Кахконен после подписания Меморандума о взаимопонимании по сотрудничеству между Кабинетом Министров Украины, Организацией Объединенных Наций и Международным банком реконструкции и развития относительно Целевого фонда многих партнеров, передает УНН со ссылкой на пресс-службу АП.
Директор Всемирного банка по делам Украины Сату Кахконен уверена, что финансирование восстановления и установления мира в Украине будет происходить из разных источников и целевой фонд многих партнеров играет важную роль в координации и мобилизации мировой финансовой поддержки для успешной реализации этого проекта.
Напомним, в Администрации Президента Украины состоялось подписание Меморандума о взаимопонимании относительно сотрудничества между Кабинетом Министров Украины, Организацией Объединенных Наций и Международным банком реконструкции и развития относительно Целевого фонда многих партнеров. Этим документом создается фонд, который будет аккумулировать средства международных и украинских доноров для поддержки проектов по восстановлению Донбасса.