Во Всемирном банке отметили, что финансирование восстановления мира на Донбассе будет происходить из разных источников

Директор Всемирного банка по делам Украины Сату Кахконен уверена, что финансирование восстановления и установления мира в Украине будет происходить из разных источников и целевой фонд многих партнеров играет важную роль в координации и мобилизации мировой финансовой поддержки для успешной реализации этого проекта.

Напомним, в Администрации Президента Украины состоялось подписание Меморандума о взаимопонимании относительно сотрудничества между Кабинетом Министров Украины, Организацией Объединенных Наций и Международным банком реконструкции и развития относительно Целевого фонда многих партнеров. Этим документом создается фонд, который будет аккумулировать средства международных и украинских доноров для поддержки проектов по восстановлению Донбасса.