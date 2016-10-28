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У Світовому банку відзначили, що фінансування відновлення миру на Донбасі відбуватиметься із різних джерел

У Світовому банку відзначили, що фінансування відновлення миру на Донбасі відбуватиметься із різних джерел

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Фінансування відновлення та встановлення миру в Україні буде відбуватися з різних джерел. На цьому наголосила директор Світового банку у справах України Сату Кахконен після підписання Меморандуму про взаєморозуміння щодо співпраці між Кабінетом Міністрів України, Організацією Об’єднаних Націй та Міжнародним банком реконструкції та розвитку стосовно Цільового фонду багатьох партнерів, передає УНН із посиланням на прес-службу АП.

Директор Світового банку у справах України Сату Кахконен впевнена, що фінансування відновлення та встановлення миру в Україні буде відбуватися з різних джерел і цільовий фонд багатьох партнерів відграє вагому роль в координації та мобілізації світової фінансової підтримки задля успішної реалізації цього проекту.

Нагадаємо, в Адміністрації Президента України відбулося підписання Меморандуму про взаєморозуміння щодо співпраці між Кабінетом Міністрів України, Організацією Об’єднаних Націй та Міжнародним банком реконструкції та розвитку стосовно Цільового фонду багатьох партнерів. Цим документом створюється фонд, який акумулюватиме кошти міжнародних та українських донорів для підтримки проектів по відновленню Донбасу.

Українські Національні Новини

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