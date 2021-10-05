В мире от коронавируса скончались уже более 4,8 млн человек
Киев • УНН
КИЕВ. 5 октября. УНН. По состоянию на утро вторника в мире от COVID-19 умерло уже более 4,8 млн человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные сайта Worldometers.
Общая ситуация
Всего в мире на COVID-19 инфицированные 236,159,280 человека, из них выздоровели 213,221,066 человек. Количество умерших возросло до 4,822,714.
“Лидеры” по количеству инфицированных
Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (44,679,603), Индия (33,851,005), Бразилия (21,478,546), Великобритания (7,934,936), Россия (7,612,317), Турция (7,267,077), Франция (7,028,197) и Иран (5,638,735).
“Лидеры” по количеству летальных исходов
Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (722,260), Бразилии (449,283) и Индии (598,185).
Общая ситуация в Украине
Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 2 460 010 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 56 889 — летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.