В Судане разбился самолет АН-12, есть жертвы
Киев • УНН
КИЕВ. 3 января. УНН. На западе Судана потерпел крушение военно-транспортный самолет. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Самолет АН-12 упал через пять минут после взлета с аэродрома в Эль-Генейна - суданской столицы штата Западный Дарфур.
На борту было семь членов экипажа, трое судей и восемь других гражданских лиц, в том числе четверо детей. Все, кто находился в самолете, погибли.
Начато расследование с целью выяснения причины катастрофы.
Напомним, в Судане от наводнений и ливней погибли 60 человек.