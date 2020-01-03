У Судані розбився літак АН-12, є жертви
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. На заході Судану зазнав аварії військово-транспортний літак. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
Літак АН-12 впав через п'ять хвилин після зльоту з аеродрому в Ель-Генейне - суданської столиці штату Західний Дарфур.
На борту було сім членів екіпажу, троє суддів та вісім інших цивільних осіб, в тому числі четверо дітей. Всі, хто перебував у літаку, загинули.
Розпочато розслідування з метою з'ясування причини катастрофи.
Нагадаємо, у Судані від повеней та злив загинули 60 людей.