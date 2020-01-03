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У Судані розбився літак АН-12, є жертви

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 січня. УНН. На заході Судану зазнав аварії військово-транспортний літак. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Літак АН-12 впав через п'ять хвилин після зльоту з аеродрому в Ель-Генейне - суданської столиці штату Західний Дарфур.

На борту було сім членів екіпажу, троє суддів та вісім інших цивільних осіб, в тому числі четверо дітей. Всі, хто перебував у літаку, загинули.

Розпочато розслідування з метою з'ясування причини катастрофи.

Нагадаємо, у Судані від повеней та злив загинули 60 людей.

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