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У Судані від повеней та злив загинули 60 людей

У Судані від повеней та злив загинули 60 людей

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 серпня. УНН. Не менш 60 людей загинули, 101 постраждала в Судані в результаті повеней і сильних злив, які почалися в країні на початку липня. Про це повідомляє УНН з посиланням на "Сіньхуа".

"Дощі і повені охопили всю країну", - заявив заступник міністра охорони здоров'я Судану Сулейман Адбуд-Джаббар.

За даними телеканалу Al Arabiya, від стихії в першу чергу постраждала провінція Білий Ніл на півдні країни, порушена і столиця Хартум. Більшість смертей викликані обваленням будинків і споруд, а також ураженням електричним струмом.

Сильні зливи йдуть в цій частині Африки з початку минулого місяця, їх супроводжують несподівані повені. В результаті від стихії вже постраждали майже 200 тисяч осіб, наводить телеканал дані ООН. Згідно з підрахунками уряду Судану, в країні в результаті нинішніх дощів і повеней зруйновано або пошкоджено 37 тисяч будинків.

Нагадаємо, понад 300 тис. суданців стали жертвами повені.

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